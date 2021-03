Immanuel Quickley est un monstre de sang froid sur la ligne

On s'est déjà enthousiasmé un paquet de fois sur Immanuel Quickley depuis le début de la saison. Le meneur rookie des New York Knicks est l'un des éléments qui expliquent l'excellent début de saison de la franchise, grâce à son insouciance et sa maturité en sortie de banc. Tout le monde avait remarqué avec quelle facilité l'ancien joueur de Kentucky était capable de scorer et de shooter sans aucun stress, quel que soit le contexte. Ce que l'on avait un peu moins noté, c'est que ce sang froid se traduisait aussi sur la ligne des lancers francs et dans des proportions encore jamais vues en NBA pour un débutant.

Comme l'a signalé Mike Breen en commentant la victoire des Knicks contre les Pistons dimanche, l'adresse d'Immanuel Quickley sur lancers francs depuis son arrivée en NBA est simplement historique. Depuis que les statistiques sont comptabilisées et suivies en play by play, jamais un rookie n'avait eu autant de réussite sur ses 100 premiers lancers. Quickley a converti 94 de ses 100 premières tentatives. Le New-Yorkais va un peu plus de 3 fois par match sur la ligne des lancers et y montre là aussi beaucoup de calme.

A titre de comparaison, Stephen Curry avait bouclé sa saison rookie avec les Warriors sur un 177/200 sur la ligne, soit 88.5% d'adresse. Quickley est sur un tempo supérieur.

La dernière fois que les Knicks avaient ce bilan, ils sont allés en finales NBA

Le 26 février dernier, contre Sacramento, le meneur de 21 ans avait montré que même sur un plus gros volume, les rendez-vous sur la ligne ne l'effrayaient absolument pas. Immanuel Quickley avait signé un impressionnant 12/12 dans l'exercice, pour une copie à 25 points lors de la très large victoire des Knicks.

Pour rappel, Quickley a été drafté en 25e position lors de la Draft 2020. On peut d'ores et déjà le mettre dans les steals de cette cuvée.

Well, that escalated Quickley