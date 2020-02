Battus lors des six derniers matches, les Pacers ont mis fin à cette triste série en faisant tomber les Bucks, premiers à l’Est, hier soir (118-111).

Les Pacers se sont encore faits peur cette nuit. Opposés aux Bucks, ils ont vu leur avance de 25 points fondre au fur et à mesure de la partie pour finalement compter un avantage de 5 petits points au début du quatrième quart temps. Une situation délicate à gérer, surtout dans le contexte de la rencontre. La franchise d’Indianapolis restait sur six revers de suite et affrontait la meilleure équipe de la NBA – certes privée de Giannis Antetokounmpo.

Moment choisi par Malcolm Brogdon pour prendre les choses en main. Le meneur, ancien joueur de Milwaukee, a assumé son nouveau statut et son rôle de gestionnaire. Il a temporisé. Puis il a fait la différence. 10 de ses 17 points ont été inscrits sur la dernière période. Avec aussi 5 de ses 13 passes. Une prestation décisive pour maintenir les Pacers à flot et enrayer cette spirale négative. Les hommes de Nate McMillan l’ont finalement emporté, 118 à 111.

« Mes coéquipiers comptent sur moi et je n’ai pas fait mon boulot lors des cinq derniers matches. Mais ce soir, j’ai senti que j’étais plus à l’aise, plus moi-même », confiait Brogdon après la victoire.

T.J. Warren a ajouté 35 points pour Indiana. Avec cette série de défaites, les Pacers ont perdu un peu de terrain à l’Est. Ils sont désormais sixièmes, à deux victoires de la cinquième place tenue par les Sixers.