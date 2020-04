INSIDE : DeRozan entre au Hall Of Fame de la dinguerie, Jordan McRae tueur d’enfant en claquettes

La médaille d'or de la séquence totalement folle sur TikTok est pour DeMar DeRozan

Vous saviez qu'il était "drôle" comme ça le gars ? Juste incroyable oO

DeMar is now in the TikTok Hall of Fame. (via @DeMar_DeRozan) pic.twitter.com/mpkeHBXJU3 — SLAM (@SLAMonline) April 21, 2020

Jordan McRae est un tueur d'enfant !!!!!!

Bon, un tueur en claquettes, mais un tueur quand même hein !

Im down bad y’all pic.twitter.com/SBrT80jAFa — Jordan McRae (@JordyMac52) April 22, 2020

Le confiné stylé du jour : Russell Westbrook évidemment ! Validé ?

Au sujet du style, on était passé au travers de ce tweet un peu pupute de Donovan Mitchell :)

Le trophée du confiné sérieux : Thad Young

Protecting yourself from Corona like ....special thanks to @Mrs___Young21 pic.twitter.com/sbnYIoTrN3 — Thad Young (@yungsmoove21) April 22, 2020

Le label Meyers Leonard du gamer confiné : John Collins

Le gars kiffe FIFA quoi, du foot ! Aux US... fou

Le Trophée Alex Caruso du mec chauve qui rigole pas, mais PAS DU TOUT

Who you locking up like this?! 🔒😅 @meechieterry14 pic.twitter.com/9if9DV1ffS — SLAM HS Hoops (@SLAM_HS) April 23, 2020

Le gars fier de son nouveau logo : Goran Dragic

Le label Ego Trip du jour est pour Mario Hezonja

Le trophée du super jumper plein d'humour est pour Cody Zeller

Reliving my glory days! pic.twitter.com/Cwzea4O589 — Cody Zeller (@CodyZeller) April 21, 2020

Le vilain tomar du jour nous est présenté par Danuel House