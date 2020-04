INSIDE : Ja Morant répond à Kendrick Nunn, Evan Fournier attend Macron

Avec le décès de la mère de Karl-Anthony Towns, les NBAers n'étaient pas vraiment à la déconne ces dernières heures et on les comprend. Ce sera donc une version light du INSIDE ce soir.

Le meilleur tweet du jour est évidemment pour Ja Morant qui répond à Kendrick Nunn (si vous ne savez pas pourquoi, c'est ici)

Le label du bon citoyen revient à Evan Fournier attentif devant le discours présidentiel

Alors Evan, tu penses qu'il va sortir au prochain conseil Manu ?

L'info simple mais basique qu'on aime :

Le tweet flippant du jour est pour Jamal Crawford

On préférait quand tu croquais à tout va Jamal...

This question isn't for the ones who are on the front line, or who have to go to work, or who are going outside and are socially distancing. But those who are living like things are normal. QUESTION? pic.twitter.com/0dRWargaam

— 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) April 14, 2020