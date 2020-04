INSIDE : Pompe, pinard et puzzle, Jordan Clarkson dans la vidéo la plus DINGUE du confinement

L'enchainement de 59 secondes totalement dingue du jour est pour Jordan Clarkson

What does your Quarantine Days consist of lol? pic.twitter.com/LWJKHvYq71 — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) April 8, 2020

Pourtant celle de Enes Kanter était quand même bien dingue aussi :)

Stop making excuses. 💪 Here is how to build

your own treadmill. 🤣 pic.twitter.com/9UlorqXm6M — Enes Kanter (@EnesKanter) April 8, 2020

Le trophée Trae Young du TikTok dansant du jour est pour Evan Fournier

Le label Ego Trip de celui qui kiffe ses propres highlights est aujourd'hui décerné à Trae Young

Quoi que Shaq l'aurait bien mérité mine de rien...

Shaq's favorite sports memory? The iconic Game 7 lob from Kobe in the 2000 Western Conference Finals. (via @shaq) pic.twitter.com/AONaBAaM4D — SportsCenter (@SportsCenter) April 7, 2020

La phrase pleine de sagesse du jour : Chris Paul

Scripture from Chris Paul: "If you play defense long enough, you're gonna get dropped." pic.twitter.com/5393uKVQFK — SLAM (@SLAMonline) April 7, 2020

La médaille de l'office de tourisme du jour est pour Jusuf Nurkic

Bosnia and I invite you on a virtual journey across our beautiful country! #StayAtHome #StaySafe pic.twitter.com/s5a5FqNwZX — Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) April 8, 2020

L'inconnu qui ressemble à un joueur NBA (et qui taffe) du jour :

A look back at a dunker who might have as much bounce as Zach LaVine 😳 (via _nickbriz/IG) pic.twitter.com/XE15TfMvNt — Bleacher Report (@BleacherReport) April 8, 2020

L'instant nostalgie du jour...

Big-time players make big-time plays 😤 Here are some of the most clutch game winners in NBA playoff history. pic.twitter.com/35SFw1AbRY — ESPN (@espn) April 8, 2020

BONUS JR Smith en mode TOMARRRRR