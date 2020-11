Les Cavaliers voulaient prendre un autre joueur avant Isaac Okoro

Les supporteurs des Cleveland Cavaliers sont, pour la plupart, très satisfaits que leur équipe favorite ait pioché Isaac Okoro le soir de la draft. Pourtant, le jeune ailier formé à Auburn n'était visiblement pas le premier choix de la franchise de l'Ohio. Selon Brian Windhorst, les Cavs espéraient d'abord mettre la main sur Patrick Williams. Mais ce dernier a été sélectionné juste un rang avant, en quatrième position, par les Chicago Bulls.

Windhorst, qui est aujourd'hui reporter pour ESPN, a longtemps travaillé au sein des médias locaux de Cleveland et il est probablement bien renseigné. En tout cas, même si ce ne sont pas les mêmes joueurs, il semble évident que les Cavaliers cherchaient un profil particulier : un ailier capable de bien défendre.

Le Grand LIVE de la Free Agency NBA équipe par équipe

Isaac Okoro a un potentiel intéressant. Son tir pourrait lui faire défaut en NBA. Mais les scouts considèrent que c'est l'élément le plus facile à travailler quand un jeune joueur accepte de pleinement d'investir. Par contre, c'est un sacré athlète susceptible de défendre sur plusieurs profils d'attaquants différents. Et c'est typiquement ce qu'il manque aux Cavaliers. Cleveland peut déjà compter sur les prometteurs Collin Sexton, Darius Garland et Kevin Porter Jr pour marquer des points.