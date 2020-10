Métamorphosé pendant le break, Isaiah Thomas met en garde la NBA

Isaiah Thomas a une nouvelle fois été opéré à la hanche pendant le break et il jure qu’il est maintenant complètement guéri.

« Je jouais contre les meilleurs joueurs du monde sur une jambe. » Voilà comment Isaiah Thomas a décrit ses trois dernières saisons en NBA. Encore All-Star en 2017, avec 29 points de moyenne sous les couleurs des Boston Celtics, le meneur s’est écroulé depuis. Passé sixième homme puis joueur du bout du banc. Il n’a plus du tout la cote auprès des franchises, au point de devoir même faire des appels du pied sur les réseaux sociaux pour gratter un contrat. Toujours gêné par sa hanche, IT a consulté un spécialiste pendant la suspension de la saison. Avant d’être opéré en mai dernier. Depuis, il promet que tout va changer.

« C’est le jour et la nuit. Il n’y a plus de douleurs. J’avais besoin que mes enfants m’aident à enfiler mes chaussettes le matin. Maintenant, je peux à nouveau pousser des poids. Je peux descendre plus bas sur les squats. Faire deux séances par jour. (…) Je suis pressé de montrer aux gens que je peux à nouveau contribuer pour une équipe », confie l’intéressé.

Le discours d’Isaiah Thomas ressemble déjà à un pitch pour convaincre une franchise de le signer. L’ancienne star sait que les offres ne seront peut-être pas nombreuses. Parce qu’il a 31 ans, ne défend pas, ne score plus comme avant et il reste sur quelques exercices délicats. Il tournait à 12,2 points et 3,7 passes décisives par rencontre avec les Washington Wizards cette saison. Ça peut valoir le coup de lui donner sa chance, vu qu’il laisse sous-entendre qu’il va revenir au niveau qui était le sien avec Boston.

