Isaiah Thomas bientôt relancé en NBA… par des candidats au titre ?

Opéré de la hanche en mai dernier, Isaiah Thomas cherche toujours à revenir en NBA. Libre, le meneur de jeu de 32 ans s'évertue à travailler pour réaliser un come-back. Le mois dernier, l'ancien joueur des Sacramento Kings a notamment disputé deux matches avec Team USA.

Dans le cadre de la Coupe des Amériques, il a ainsi participé aux victoires face aux Bahamas (93-77) et au Mexique (96-75). Logiquement un peu rouillé, Thomas avait tout de même planté 19 points sur le premier match. Avant de compiler 9 points et 3 passes décisives sur le second.

Et à force de bosser, le natif de Tacoma a réussi à obtenir l'attention de plusieurs franchises. Actuellement, 4 formations le suivraient avec attention. Et d'après les informations du journaliste de The Athletic Jon Krawczynski, les Los Angeles Lakers et les Milwaukee Bucks pensent à lui !

Dans les deux cas, il s'agirait d'une formidable opportunité pour IT. Même dans un rôle limité en sortie de banc, il disposerait d'une occasion de se refaire un nom en NBA. Le tout sous les couleurs d'un prétendant pour le titre.

De plus, sur des courtes séquences comme remplaçant, Isaiah Thomas pourrait démontrer qu'il a toujours le jus nécessaire pour faire la différence. A voir si ces pistes vont se confirmer...

Isaiah Thomas n’est plus « brisé », qui pour relancer l’ancien All-Star ?