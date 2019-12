Isaiah Thomas vole au secours de Kyrie Irving, découpé par Kevin Garnett

Début décembre, Kevin Garnett n'avait pas épargné Kyrie Irving, parti des Boston Celtics pour les Brooklyn Nets l'été dernier. L'ancien intérieur avait jugé que le meneur n'avait pas les "cojones" pour évoluer aux Celtics. Avec la fin compliquée entre Irving et Boston, une telle sortie n'était pas étonnante. Mais de son côté, Isaiah Thomas, également un ex de la maison, a tenu à défendre le natif de Melbourne. Désormais aux Washington Wizards, le vétéran de 30 ans a réalisé un petit rappel concernant la carrière d'Irving.

"Pour jouer aux Celtics, il faut effectivement des 'cojones'. Mais on ne peut pas dire que Kyrie n'a pas ça. Il a probablement marqué l'un des plus grands tirs de l'histoire des Finales NBA. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs meneurs de l'histoire. Mais Boston ou même New York, c'est différent. Il faut avoir une personnalité particulière pour réussir. A Boston, ils ont gagné 17 titres. Ils ont 30 maillots retirés. Donc les attentes sont toujours énormes, et il faut les dépasser. Puis il y a aussi l'attention des médias, aux Celtics, aux Knicks, aux Lakers, il faut savoir gérer ça quand on arrive dans une franchise légendaire", a confié Isaiah Thomas pour le New York Daily News.

Cette pression médiatique a été effectivement dur à gérer pour Kyrie Irving. Et si son passage à Boston a été un échec, ses réussites aux Cleveland Cavaliers ne doivent pas être oubliées.