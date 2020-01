Isaiah Thomas n’est pas verni en ce moment. Le meneur de poche des Wizards a déjà écopé de deux matches de suspension pour s’être rendu dans les tribunes pour confronter deux spectateurs lors d’un match contre les Sixers le 21 décembre dernier. Il avait d’ailleurs été éjecté par les arbitres après coup. Il s’est à nouveau fait expulser cette nuit, lors de l’opposition avec les Blazers. Il a été jugé coupable d’avoir établi un contact physique avec l’un des officiels après seulement deux minutes de jeu.

IT était à la lutte avec Carmelo Anthony sur le bord du parquet. Il réclamait visiblement un coup de sifflet et il a fini par toucher l’arbitre qui était à côté. Ce dernier l’a immédiatement éjecté. L’action a été revue et la décision a été confirmée.

Isaiah Thomas ejected early on for making contact with a referee #WizBlazers pic.twitter.com/XbQ2wrw40d — NBC Sports Wizards (@NBCSWizards) January 4, 2020

Isaiah Thomas considère peut-être que le contact était involontaire. C’est en tout cas ce que pense son coach, Scott Brooks. Mais c’est normal, c’est son rôle de défendre son joueur. Le principal intéressé ne s’est justement pas exprimé après le match. Quand on revoit l’action, on a quand même le sentiment que le vétéran a exprimé une certaine frustration en touchant le torse de l’arbitre.