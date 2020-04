Isaiah Thomas s’est fait pourrir sur Twitter à cause de… Isiah Thomas

Isaiah Thomas n'a sans doute jamais autant regretté de s'appeler comme la légende des Detroit Pistons qu'après les épisodes 3 et 4 de The Last Dance.

Isaiah Thomas a comme tout le monde ou presque regardé les épisodes 3 et 4 de The Last Dance. L'ancien meneur des Boston Celtics a pu voir que son prestigieux homonyme, Isiah Thomas avec un seul "a", était l'un des bad guys de ces deux volets.

La chose est devenue très concrète pour lui lorsqu'un torrent de mentions a déferlé sur son smartphone pendant et après la diffusion. "IT" a pris des coups destinés à "Zeke" et a dû rappeler à tous ces aimables internautes qu'il n'était pas la légende des Pistons, photo à l'appui.

Même après ça, Isaiah Thomas, libre depuis qu'il a été coupé par les Washington Wizards, a reçu un paquet de messages lui reprochant son manque de fair play ou le fait d'avoir détruit la NBA.

Thomas doit maudire le jour où son père, grand fan des Los Angeles Lakers, a perdu un pari avec son ami sur le vainqueur des Finales entre les Lakers et les Pistons. Le perdant devait donner à son premier fils le prénom de la star de l'équipe adverse...