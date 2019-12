Isaiah Thomas, suspendu deux matches, s’emporte contre la NBA

Même s'il a seulement voulu s'expliquer avec un fan multipliant les doigts d'honneur à son encontre, ce qui lui a valu d'être immédiatement éjecté, Isaiah Thomas n'a pas échappé à une sanction de la part de la Ligue. Le meneur qui officie depuis cet été aux Washington Wizards a été suspendu deux matches pour cette intrusion en tribunes. Évidemment, il n'a que très peu apprécié cette sanction et l'a fait savoir via son compte Twitter.

Bullshit! — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) December 22, 2019

Si la sanction d'Isaiah Thomas peut paraître sévère au regard de la situation, les hautes instances de la NBA sont très regardants au sujet des joueurs qui veulent régler leurs comptes avec les spectateurs, et ce même s'il n'y a aucune violence. La faute à cette fameuse bagarre dans les travées d'Auburn Hills où Ron Artest, Jermaine O'Neal et Stephen Jackson avaient créé un chaos sans précédant. En ce qui concerne les fans des Sixers impliqués dans l'incident, ils ont tout simplement été bannis un an par l'organisation de Pennsylvanie.