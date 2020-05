Isiah Thomas dévoile son « meneur du futur » en NBA

Double champion NBA avec les Detroit Pistons, Isiah Thomas s'impose comme l'un des meilleurs meneurs de l'histoire. Alors forcément, quand la légende de Motor City s'exprime au sujet de ce poste, c'est plutôt intéressant. A l'occasion d'un entretien accordé à Sky Sports, l'homme de 59 ans a désigné le meneur actuel qui incarne l'avenir de la Ligue. Parmi tous les jeunes talents, le prodige des Memphis Grizzlies Ja Morant a eu les faveurs d'IT !

"Avec Ja, je pense que nous regardons la prochaine génération de grands meneurs qui arrive dans la Ligue. Il y a eu ce groupe avec Stephen Curry, Kyrie Irving, Damien Lillard ou encore John Wall, mais chez la plus jeune génération, je crois que Ja, qui sera le ROY cette saison, va être le leader de l'évolution de ce poste.

Il ne joue pas pour les statistiques, il ne joue pas pour noircir sa feuille de stats. Ja joue seulement pour gagner. Et de cette manière, il reste créatif. Quand tu mènes le jeu, tu as toujours un plan A, B et C. Et quand tu arrives au D, il faut improviser. Et actuellement, en tant que rookie, il n'y a pas un meilleur meneur pour ça que Ja. J'aime ce qu'il fait et la direction qu'il a pris.

Ses stats ne reflètent pas toujours son apport sur le parquet. Mais il joue à un niveau totalement supérieur. C'est un talent unique. Ses coéquipiers vont l'aimer pour ça, mais si les stats avancées vont le détester", a analysé Isiah Thomas.

Un bel hommage de la part d'Isiah Thomas ! Pour sa première année en NBA, Ja Morant a été effectivement très prometteur. En plus d'être excellent individuellement, le gamin de 20 ans a été un vrai leader pour permettre à Memphis d'occuper la 8ème place de la Conférence Ouest.