Isiah Thomas avait un avis bien différent sur Michael Jordan en 1999…

La rivalité entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls a repris de l'élan depuis la diffusion des premiers épisodes de 'The Last Dance'. Chaque fait historique revient désormais sur le tapis avec une nouvelle interprétation. Notamment le jour où les joueurs du Michigan ont quitté le terrain sans serrer la main de leurs adversaires en 1991. Michael Jordan confie même dans le documentaire qu'il en veut toujours aux Pistons. La déclaration récente d'Isiah Thomas ne va sans doute pas arranger les choses. Le Hall Of Famer a confié qu'il ne plaçait pas MJ dans le top-3 des adversaires les plus redoutables qu'il ait eu à affronter. Enfin ça, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Mais son raisonnement était différent il y a vingt ans.

"N'importe quel joueur auquel vous pouvez penser avait des lacunes dans son jeu. MJ avait le package intégral en attaque. Et c'était aussi le meilleur défenseur de la ligue. Il devrait être considéré comme le G.O.A.T."

Il y a éventuellement une légère nuance entre les deux questions. En 1999, Isiah Thomas donnait purement son avis sur MJ. Récemment, on lui a surtout demandé les meilleurs joueurs qu'il avait affronté. Or, il a joué Magic Johnson et Larry Bird au sommet de leur art. Tandis qu'il n'a jamais joué contre Michael Jordan après 1994. Mais bon... il a peut-être aussi tout simplement tourné sa veste.

