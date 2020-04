Isiah Thomas a un regret par rapport à Jordan et aux Bulls

Isiah Thomas a toujours été plus diplomate et politicien que son ami Bill Laimbeer. C'est encore vérifiable aujourd'hui, dans la manière dont les deux hommes ont réagi aux épisodes 3 et 4 de "The Last Dance". Comme on vous relayait ce matin, Laimbeer assume totalement l'image négative que les Bad Boys ont renvoyée et a même à nouveau traité Michael Jordan et les Chicago Bulls de "pleureuses". Thomas, qui a payé le prix fort de cette inimitié avec MJ en étant écarté de la Dream Team 1992, a une approche un peu différente. Notamment sur l'épisode du refus des Pistons de serrer la main aux Bulls après le sweep de 1991.

"Nous étions sur le déclin. Michael Jordan était en pleine ascension. Lorsque vous êtes sur cette pente, cela provoque certaines émotions en vous. Avec le recul des années, si nous avions l'opportunité de faire les choses différemment, je pense que chacun d'entre nous le ferait. J'ai payé cher cette décision.

Je comprends que c'est du sport. Mais en même temps, au vu de ce que nous ressentions à ce moment précis, nous avons donné au monde une opportunité de plus de nous considérer d'une manière dont on ne voulait pourtant pas être considérés.

C'est malheureux que les choses se soient passées ainsi", a regretté Thomas dans l'émission Get Up.

Sur le sujet de la Dream Team, Isiah Thomas veut encore croire que ce simple refus de serrer la main à ses adversaires n'est pas l'unique raison pour laquelle Team USA n'a pas fait appel à lui pour intégrer cette équipe mythique.

"Je pensais à l'époque que j'aurais dû faire partie de cette Dream Team. J'en ai été écarté et ça m'a blessé. Si je n'ai pas été sélectionné à cause de l'émotion provoquée par le fait que je n'ai pas serré là main à quelqu'un, alors je suis encore plus déçu aujourd'hui que je ne l'étais à l'époque".

Le processus de sélection de la Dream Team et la manière dont Isiah Thomas en a été évincé sont très bien relatés dans le livre "Dream Team" de Jack McCallum. Michael Jordan a clairement conditionné sa venue à Barcelone à la non-sélection de "Zeke".