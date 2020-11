Isiah Thomas balance une nouvelle pique à Michael Jordan !

Entre Isiah Thomas et Michael Jordan, ce n'est vraiment pas le grand amour. Depuis la diffusion du documentaire The Last Dance, où His Airness n'a pas caché "sa haine" de tous les membres des Detroit Pistons de son époque, Zeke ne manque jamais une opportunité pour descendre l'ancien joueur des Chicago Bulls.

Ainsi, depuis plusieurs semaines, Thomas multiplie les sorties pour piquer ou dénigrer Jordan. Et cette fois-ci, l'ex-coach des New York Knicks a décidé de dévaloriser MJ. A son top, il ne le considérait même pas comme un rival.

"Uniquement en un-contre-un, j'étais dominant face à lui. Jusqu'à 1991, quand j'ai eu ma blessure à la cheville qui a quasiment mis un terme à ma carrière, mon bilan contre lui et son équipe, on peut dire qu'il n'y avait aucune compétition. Il n'était tout simplement pas en compétition avec moi. Je me concentrais sur Larry Bird, Magic Johnson, Julius Erving, Kareem Abdul-Jabbar. Ce sont les mecs qui étaient à mon niveau. Je m'en moque de l'avis des gens. Vous pouvez regarder l'histoire, ce sont les gars", a ainsi assuré Isiah Thomas pour le Club Shay Shay.

LeBron James comme GOAT incontesté, l’avis tranché d’Isiah Thomas

Dans les faits, Thomas a effectivement raison avec la domination des Pistons face aux Bulls de Jordan avant 1991. Cependant, il est tout de même osé de dire que les deux hommes n'ont eu aucune rivalité. Surtout quand on connait la suite de l'histoire avec l'éviction d'Isiah Thomas de la Dream Team 1992, souvent attribuée à Michael Jordan.