Bientôt un contrat en NBA pour le rappeur J. Cole ?

Drake avait déclaré un jour que les rappeurs enviaient les joueurs NBA et que les pros rêvaient eux d’être artistes. Puis il y a ceux qui aspirent à faire les deux. Comme Damian Lillard, All-Star qui mène une carrière intéressante dans la musique. Ou peut-être bientôt comme J. Cole, star du hip-hop US qui espère un jour intégrer dans la ligue. Et ce n’est apparemment même pas une blague. Il s’entraîne actuellement avec un coach privé qui s’occupe de joueurs NBA.

Master P says J. Cole is considering trying to earn an NBA contract 👀

“When I talked to J. Cole, he was like, ‘You know, big dog, you did it. What do you think I would have to do to make it happen?’”

(via @TMZ_Sports | 📹 @Cbrickley603) pic.twitter.com/z9eNhXT35u

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 2, 2020