Cette fois-ci, Ja Morant a bel et bien eu le droit à un vote unanime ! Nommé Rookie de l'année, le meneur des Memphis Grizzlies avait "seulement" eu les faveurs de 99 des 100 journalistes invités à voter. Seul un membre des médias avait décidé d’attribuer la première place à Zion Williamson. Mais pour les All-Rookie Teams, Morant a bien fait l'unanimité. Ainsi, dans la première équipe, on retrouve donc le meneur des Grizzlies, l'intérieur des New Orleans Pelicans, le meneur du Miami Heat Kendrick Nunn, l'autre talent de Memphis Brandon Clarke puis l'intérieur des Golden State Warriors Eric Paschall.

Dans le seconde équipe, les journalistes ont opté pour Tyler Herro (Miami Heat), Terence Davis II (Toronto Raptors), Coby White (Chicago Bulls), PJ Washington (Charlotte Hornets) et Rui Hachimura (Washington). Finalement, il y a peu de surprises dans cette liste. Pour rappel, les matches dans la bulle n'ont pas été pris en compte dans ce vote. Un élément qui explique notamment l'absence du prodige des Denver Nuggets Michael Porter Jr. Parmi les grands absents, on peut tout de même nommer RJ Barrett (New York Knicks) ou Matisse Thybulle (Philadelphia Sixers).