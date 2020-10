Ja Morant claque un dunk par-dessus un mec de 2,13m… tranquille !

Quand Ja Morant a déboulé en NBA, il a de suite été comparé à Russell Westbrook en raison de ses qualités athlétiques largement supérieures à la norme des supers humains qui peuplent la ligue. Avec son 1,91 mètre et ses 79 kilos touts mouillés, le meneur des Memphis Grizzlies ne paie pas de mine. Mais il a un jump hallucinant. De la dynamite dans les jambes. Il a d'ailleurs claqué quelques dunks bien explosifs au cours de sa première saison chez les pros.

Mais la nouvelle star des Grizzlies a frappé encore plus fort pendant cette intersaison. Alors qu'il s'entraîne en attendant impatiemment le retour de la NBA, Ja Morant a profité d'une rencontre avec des prospects lycéens pour claquer un tomar ultra spectaculaire. Il est passé par-dessus le jeune Kelel Ware (2,13 mètres annoncés dans le tweet mais plutôt 2,10 mètres en réalité).

JA IS NOT YOUR REGULAR PG 🐻 @JaMorant cleared 7-footer @KelelWare with ease

