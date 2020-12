Trois à cinq semaines pour Ja Morant… quelle tuile !

Le verdict est tombé : Ce sera trois à cinq semaines d'absence pour Ja Morant. Le jeune meneur des Memphis Grizzlies souffre d'une entorse à la cheville de niveau 2. C'est évidemment une terrible nouvelle pour la franchise du Tennessee, déjà privée de Jaren Jackson Jr.

Deux joueurs qui sautent, l’un qui retombe sur le pied de l’autre et se tord la cheville. Le coup classique au basket. Avec, à l’arrivée, une blessure malheureuse pour Ja Morant. Le meneur des Memphis Grizzlies voulait contrer la tentative de tir de Timothé Luwawu-Cabarrot et il s’est mal réceptionné. La douleur était telle que le jeune homme a sautillé sur une jambe en dehors des limites du terrain avant de s’écrouler.

Il a évidemment été pris immédiatement en charge par les médecins. Et, premier soulagement, l’IRM n’a révélé aucune fracture pour l’instant. Reste à déterminer la sévérité de sa blessure à la cheville. Probablement une grosse entorse, en espérant que les ligaments ne soient pas touchés.

Ja Morant a rejoint le vestiaire en chaise roulante et il y est resté un moment avant de revenir sur le banc avec une botte de protection. Il ne pouvait pas mettre de poids sur la jambe touchée. Sans leur maestro, les Grizzlies l’ont tout de même emporté contre les Nets (116-111), qui évoluaient eux sans Kevin Durant et Kyrie Irving, laissés au repos.

Ja Morant forced to leave the game in a wheelchair 🙏🏼

pic.twitter.com/WzSNNjadPG

— CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) December 29, 2020