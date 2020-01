Ja Morant n’ira pas au Slam Dunk Contest, la NBA invite Derrick Jones Jr

Comme tous les ans, beaucoup de candidats se déclarent ouverts à une participation pour le Slam Dunk Contest du All Star Game. On entendait déjà parler d'une revanche Zach LaVine-Aaron Gordon avec les présences également de Giannis et Zion. Pour le moment, seul Dwight Howard a accepté l'invitation... Pas de quoi faire rêver les fans qui boudent de plus en plus ce concours mythique en bout de course. Et ce n'est pas la dernière nouvelle en date qui va apporter de l'optimisme. Invité par la NBA, Ja Morant avait le profil parfait pour éblouir la foule. Sa taille, son jump, sa créativité, le rookie phénomène des Grizzlies a beaucoup d'atouts dans sa manche. Sauf qu'il a décidé de faire l'impasse comme nous l'apprend Yahoo ! Sports. Néanmoins, Ja Morant n'a pas fermé la porte pour les prochaines années.

Il reste toutefois encore quelques clients disponibles. En attendant de connaître les décisions de Gordon et LaVine, la NBA compte bien faire une place à Derrick Jones Jr. Habitué des top 10, l'ailier du Heat a déjà participé au concours en 2017. Sa présence à Chicago serait déjà un bon coup pour ce SDC.