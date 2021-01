Les policiers qui ont tiré sur Jacob Blake acquittés, le monde du sport réagit

C’est honteux. Injuste. Triste. Et pourtant, quelque part, c’était malheureusement prévisible même si la décision prise par la justice de Kenosha provoque tout de même en nous un vent de révolte. Le juge a décidé que les deux officiers de police qui ont procédé à l’interpellation de Jacob Blake en août dernier seraient acquittés de toutes charges criminelles.

L’un d’entre eux avait pourtant tiré dans le dos de Blake à sept reprises, à bout portant, et ce alors qu’il rentrait dans sa voiture, le tout devant ses enfants. Il en est sorti vivant, mais paralysé.

Kyle Korver raconte en détails comment est né le boycott des Bucks, c’est un must-watch

Cette nouvelle bavure policière envers un homme noir, quelques semaines après le meurtre de Floyd George, avait une nouvelle fois ému la planète basket. Mais pas seulement. Elle avait aussi poussé les joueurs à réagir. Et à boycotter des rencontres de playoffs. Un mouvement initié par les Milwaukee Bucks puis repris par leurs pairs. Cette décision d’un juge du Wisconsin de ne pas poursuivre les policiers suscite évidemment l’incompréhension et la colère des acteurs du monde du sport.

Les Bucks ont réagi à travers un communiqué pour signifier qu’ils continuaient à être opposés aux violences policières. Wesley Matthews, joueur de Milwaukee au moment des faits, a lui aussi réagi.

« C’est un crève-cœur. C’est juste une question de ce qui est juste et de ce qui ne l’est pas… Mais ça ne doit pas décourager nos citoyens qui se battent pour l’égalité. On ne peut pas provoquer des émeutes et perdre la tête. On doit continuer sur notre route [vers l’égalité], le pied sur l’accélérateur. »