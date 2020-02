Jae Crowder et Solomon Hill font partie du deal qui envoie Andre Iguodala à Miami. On attend que ça se décante avec OKC pour boucler l'affaire.

On savait que d'autres joueurs allaient être impliqués dans le trade d'Andre Iguodala vers le Miami Heat. Selon Shams Charania de The Athletic, Jae Crowder et Solomon Hill prennent eux aussi la direction de la Floride. Si le premier a des chances de se faire une place dans la rotation d'Erik Spoelstra (s'il n'est pas réexpédié quelque part avant la deadline), Solomon Hill sert avant tout de salary filler et ses perspectives semblent assez limitées. Dans le même temps, Dion Waiters est expédié, malheureusement sans regrets sans doute, chez les Grizzlies. Tout comme James Johnson. Pour rappel, Waiters a multiplié les bourdes depuis le début de la saison...

Pas de nouvelles pour le moment du côté d'Oklahoma City, où le Thunder est censé faire office de troisième larron dans ce deal. Miami espère dégoter Danilo Gallinari pour frapper un autre coup intéressant avant 21 heures. Pour rappel, Memphis a pour sa part récupéré Justise Winslow dans l'opération. Jae Crowder a disputé 45 matches cette saison avec les Grizzlies pour 29 minutes, 9.9 points et 5.3 rebonds de moyenne.

Dans le même temps, les Minnesota Timberwolves ont également rejoint ce trade en envoyant Gorgui Dieng aux Grizzlies pour récupérer James Johnson.

