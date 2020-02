Il y a cinq ans, Jahlil Okafor était considéré comme une valeur sûre parmi les joueurs amenés à marquer les années à venir de leur empreinte. Si Karl-Anthony Towns et D'Angelo Russell lui avaient été préférés lors de la Draft 2015, le pivot fraîchement sorti de Duke et d'un titre de champion NCAA avait bon espoir de se faire un nom en NBA. On pouvait même l'imaginer, l'avenir, comme membre de Team USA. Il n'en sera rien. Selon Marc J. Spears de The Undefeated, Jahlil Okafor va jouer pour le Nigeria lors des Jeux Olympiques 2020. Comme son nom de famille le laissait supposer, celui qui a disputé 27 matches avec les New Orleans Pelicans a bien des origines nigérianes. Son grand-père paternel fait partie de l'ethnie des Igbos, qui représentent 18% de la population locale. Le nom complet de l'intérieur de 24 ans est d'ailleurs Jahlil "Obika Okafor", comme son père Chukwudi.

Il s'agit mine de rien d'un renfort de poids pour Mike Brown dans l'optique de bien figurer lors du tournoi olympique à Tokyo. Les D'Tigers, comme ils sont surnommés seront entraînés par l'ancien coach des Cavs et des Lakers, avec pour objectif de faire mieux qu'à Londres et Rio, où le Nigeria avait respectivement fini 10e et 11e.

Parmi les joueurs NBA susceptibles de porter le maillot de la sélection au Japon, on retrouve notamment Josh Okogie et Al-Faruq Aminu.

Les stats de Jahlil Okafor en 2019-2020