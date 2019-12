Jamal Murray, comme un cadeau tombé du ciel

Jamal Murray n’avait pas enfilé un bonnet de Noël. Pourtant, le Canadien a bel et bien offert un joli cadeau aux fans des Denver Nuggets. La nuit dernière face aux Phoenix Suns (113-111), le meneur a été tout simplement décisif. Auteur de 28 points au total, le jeune homme de 22 ans a été d’un sang-froid hallucinant. Digne d’un habitant du Pôle Nord.

Après un match totalement raté contre les Los Angeles Lakers (128-104) avec 6 petits points, le #7 pick de la Draft NBA 2016 a réagi de la meilleure des manières en affichant un visage particulièrement agressif. Et à l’approche de Noël, Murray avait décidé d’enfiler son plus beau costume. Il n’est pas rouge et n’a pas de longue barbe blanche. Mais il fait la différence en NBA…

Jamal Murray, un véritable assassin

Car sur ce match, le joueur des Nuggets s’est transformé en véritable assassin. Si Nikola Jokic a confirmé sa montée en puissance, Murray a été l’élément décisif dans le money-time. Le gêne du clutch, ça ne s’apprend pas. Ça ne s’offre pas. C’est un cadeau, un peu tombé du ciel. On ne sait pas si le jeune talent l’a demandé un jour dans sa liste au Père Noël, mais il l’a bel et bien reçu. Auteur d’un premier panier à longue distance à 27 secondes du terme de la partie, Murray pensait avoir fait la différence. Mais en face, Devin Booker a également été gâté, et lui a répondu. Pas de souci, le natif de Kitchener a régalé avec le tir de la victoire. Avec classe en plus.

« J’étais simplement dans la zone, je ne pensais pas vraiment à grand-chose. Juste dans la zone. Tout le monde était à fond, a tout d’abord résumé Jamal Murray, avant de revenir sur cette action. Avec Nikola Jokic, on a lu la défense adverse. J’avais la sensation que je devais profiter du changement défensif pour prendre le tir. »

Une belle série pour Noël

A l’exception de son match raté à LA, Murray affiche une belle forme en cette fin d’année. Avec des performances à 33 et 28 points (déjà) contre Orlando et Minnesota, il a été l’un des grands artisans de la belle série en cours des Nuggets : 7 victoires de suite. Surtout, cela confirme que le jeune homme ne fuit jamais ses responsabilités dans les moments chauds. Par le passé, il l’a déjà prouvé. Notamment lors des Playoffs. Mais il semble capable de passer un nouveau cap. De distribuer encore plus de joie dans le Colorado.

"Sur la fin de match, Murray a été tout simplement phénoménal. Ce n’était pas notre meilleur match. Mais que tu ne joues pas à ton meilleur niveau à l’extérieur, il faut trouver un moyen d’être compétitif et je suis vraiment fier de ça", a confié Mike Malone.

"Je dois apporter ce dont l’équipe a besoin. J’ai eu un mauvais match à LA, je me devais de réagir en étant agressif. Mes partenaires sont derrière moi, le coach est derrière moi. Mais c’était un effort collectif, pas seulement le show d’un gars", a résumé Jamal Murray.

Car en plus d’être talentueux, Jamal Murray dispose d’un état d’esprit irréprochable. Ce n’était pas encore la grande soirée de Noël en NBA. Et pourtant, on a déjà vu un homme régaler son monde. Et le tout sans traîneau…