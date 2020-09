Michael Porter Jr dispose d'un talent exceptionnel. Mais le jeune homme des Denver Nuggets a aussi affiché une certaine impatience. Lors de la série face aux Los Angeles Clippers, il a poussé un coup de gueule contre la répartition de la gonfle. L'ancien des Tigers réclamait d'être plus souvent impliqué malgré les présences de Jamal Murray et Nikola Jokic à ses côtés. Sans réaliser des performances incroyables, il a assumé après cette sortie. Dans les moments importants, il a répondu présent et a donc participé à l'exploit des siens face aux Californiens. Pour Murray, Michael Porter Jr effectue d'immenses progrès sur ces Playoffs 2020.

"Le secret de ses récentes performances ? Je pense qu'il devient plus patient. Il ne va peut-être pas toucher le ballon tout le temps quand il se trouve sur le parquet, mais quand il va avoir une bonne opportunité, il va avoir sa chance et va très certainement la saisir. Il se montre très présent pour les rebonds. Puis il faut avouer qu'il sent bien les choses, pour intercepter ou contrer, il a de l'instinct. Je crois qu'il peut représenter un gros facteur dans cette série contre les Lakers", a estimé Jamal Murray face aux médias.

Michael Porter Jr, la jeunesse des Nuggets qui régale

Sur le Game 1 contre les Los Angeles Lakers (114-126), il a longtemps eu du mal à peser. Puis sur le 4ème quart-temps, quand Murray et Jokic se trouvaient sur le banc, Michael Porter Jr a pris confiance pour finalement terminer en double-double (14 points, 10 rebonds). A lui de se montrer à la hauteur des compliments de son partenaire.