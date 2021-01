Jamal Murray : Un bon coup dans les parties, une expulsion… et une suspension ?

Jamal Murray aime les petits coups de vice et c’est pourquoi il est parfois détesté par ses adversaires. C’est un super joueur mais il est considéré comme « dirty » par ceux qui ont déjà subi ses larcins en douce. Le meneur des Denver Nuggets a fait honneur à sa réputation en s’en prenant à Tim Hardaway Jr hier soir. Sauf que là, il s’est fait prendre la main dans le sac. Ou plutôt la main dans le… bon, vous verrez par vous-même.

Jamal Murray was ejected after this play on Tim Hardaway Jr. pic.twitter.com/VtxEXAoQDN

