Jamal Murray, un retour qui change tout

Depuis le début de cette bulle à Disney, les Denver Nuggets étaient privés de Jamal Murray. Victime d’une gêne aux ischio-jambiers, le meneur de jeu ne se trouvait pas en mesure de tenir sa place. Rien de bien grave puisque la franchise du Colorado se retrouve déjà assurée de terminer dans les premières places de la Conférence Ouest. Il n’y avait donc aucun risque à prendre avec un élément majeur du groupe de Michael Malone.

La nuit dernière, il a participé à son premier match à Orlando. Son premier depuis le 11 mars dernier et l’arrêt de la saison en raison de l’épidémie du coronavirus. Au final, son équipe l’a emporté face au Utah Jazz (134-132) au terme de deux prolongations. Et le Canadien, à peine de retour, a occupé un rôle central dans ce succès.

Jamal Murray cramé, mais décisif

Pour ce come-back, le jeune talent a été tout proche de compiler un triple-double. 23 points, 12 rebonds et 8 passes décisives. Même un peu rouillé dans son tir (10/25), il a fait des dégâts dans la défense du Jazz par sa vision de jeu. Au total, il a passé 39 minutes sur le parquet. Il a ainsi explosé le temps de jeu convenu avec le staff des Nuggets…

"Je devais seulement disputer 22 minutes sur ce match. Mais franchement, c’était cool. J’adore les défis et je me sens bien mieux maintenant avec la victoire. L’important, c’était vraiment de retrouver l’alchimie, de me trouver sur la même page que mes partenaires. Il fallait retrouver ce rythme avec eux", a commenté Jamal Murray face aux médias.

Et il l’a plutôt bien fait ! Car Denver ne va pas regretter de l’avoir laissé sur le terrain. Dans la seconde prolongation, Murray a été déterminant pour obtenir ce succès. Il a ainsi inscrit 5 points de suite, donc un panier primé qui a définitivement fait le break. Sur les rotules et totalement cramé, le joueur de 23 ans a trouvé le moyen de rester clutch.

Son duo avec Jokic essentiel

Pour la suite des événements, ce retour représente bien évidemment une excellente nouvelle pour Denver. Surtout que même sans rythme et dans le dur physiquement, il reste performant. Pour les Playoffs, les Nuggets auront besoin de sa créative. Notamment au niveau de son duo avec Nikola Jokic. Ensemble, les deux leaders des Nuggets font de gros dégâts. Et offensivement, le danger vient ainsi de partout.

"On joue un basket différent, un basket totalement différent quand on peut compter sur Murray. Quand il se trouve sur le parquet avec Nikola, ils n’arrêtent pas de jouer ensemble, l’un pour l’autre. Pour l’adversaire, il s’agit d’un duo très difficile à contenir", a apprécié Michael Malone.

Nikola Jokic et Michael Porter Jr, le duo qui fait rêver les Nuggets

Toujours privé de Gary Harris et Will Barton, Denver a retrouvé le sourire avec Jamal Murray. Avec en plus les performances de qualité de Michael Porter Jr dans cette bulle, il s’agit d’une arme de plus pour les Nuggets. Une arme essentielle en vue des batailles à venir en Playoffs.