James Harden a brisé le silence qu'il observait depuis son retour à Houston la semaine dernière. Sans surprise, le MVP 2018 n'a pas été extrêmement bavard, ni très précis sur les raisons de son absence, ni sur ce qu'il adviendra de son histoire entre lui et les Rockets. Il est probable que James Harden se soit exprimé devant les médias pour éviter d'être mis à l'amende comme l'ont été Kyrie Irving et les Nets il y a quelques jours.

On retiendra tout de même cette superbe réponse à une question sur le motif de son absence et de sa localisation à Las Vegas et Atlanta - où il a été vu dans des soirées - pendant que ses camarades avaient repris l'entraînement.

"J'étais juste en train de m'entraîner. M'entraîner pour quoi ? Pour le démarrage de la saison NBA. Mes coaches personnels étaient à Las Vegas et à Atlanta", a rétorqué Harden dans des propos relayés par ESPN.

James Harden, passe-droits, tyrannie et caprices ?

James Harden, qui a confié ne pas avoir encore eu la moindre conversation avec le nouveau General Manager Rafael Stone, a tenté de se montrer diplomate quant à son futur proche.

"A l'heure actuelle, je suis concentré sur le fait d'être là. Aujourd'hui, je me suis senti bien et c'était vraiment super d'être sur le terrain la veille pour la première fois depuis la bulle".

Harden a rejoué avec Houston mardi, avec 12 points au compteur lors de la victoire des Rockets contre les Spurs. Le "Bearded One" devrait sauf surprise débuter la saison avec Houston, jusqu'à ce qu'un trade se matérialise avant la deadline, ou qu'il lui soit impossible de quitter Houston avant la prochaine intersaison.

Mercredi, un article à charge sur son comportement depuis quelques années à Houston est sorti sur ESPN et n'est clairement pas de nature à rassurer ses éventuels courtisans du moment.