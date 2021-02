James Harden, son gros coup de gueule sur l’affaire Kevin Durant

L'incroyable affaire Kevin Durant risque de faire beaucoup parler dans les prochains jours. Présent à l'échauffement avec les Brooklyn Nets pour défier les Toronto Raptors, l'ailier devait débuter ce match avec James Harden et Kyrie Irving. Mais avant le coup d'envoi, KD a été prié de retourner au vestiaire en étant considéré comme "cas contact" par rapport au Covid-19.

Mais après 6 minutes de jeu, Durant se retrouve finalement autorisé à jouer ! Puis dans le troisième quart-temps, il a quitté ses partenaires sur l'ordre de la NBA. Pourquoi ? Car le test de la personne en contact avec Durant est revenu positif.

Devant les médias, Harden a poussé un vrai coup de gueule par rapport à cette situation.

"La situation a été vraiment frustrante. Je n'ai absolument pas compris cette histoire, il ne pouvait pas jouer, puis ensuite il pouvait et finalement non. Franchement, ça fait beaucoup trop. Surtout dans un match serré et important pour la suite.

Puis ils ont expliqué qu'il le considérait comme un 'cas contact'. Mais je n'arrive pas à suivre. S'il se retrouve cas contact, nous sommes tous ensemble dans le même vestiaire. Donc le match aurait dû être reporté, car s'il n'est pas capable de jouer, le groupe non plus", a pesté James Harden face à la presse.