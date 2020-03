James Harden est dans une mauvaise passe. Kendrick Perkins et Channing Frye sont du même avis : la star des Rockets manque d'envie et de passion.

Kendrick Perkins n'a pas sa langue dans sa poche en tant que consultant. On n'aime ou pas le style de l'ancien pivot des Boston Celtics, mais son absence de langue de bois et de filtre est plutôt agréable. Sa dernière cible : James Harden. Comme on vous l'expliquait dimanche, l'arrière des Houston Rockets est en difficulté depuis 4 ou 5 matches et cette sortie lapidaire contre Giannis Antetokounmpo. La défaite de son équipe la nuit dernière à domicile contre Orlando n'a pas arrangé les choses. Perkins s'est jeté sur son compte Twitter pour rentrer dans le lard du "Bearded One".

"Je commence à remettre en question l'envie de gagner de James Harden. La façon dont il joue en ce moment est inexcusable. On dirait qu'il se moque de gagner ou non !"

Un autre "old gangster" fréquemment invité par les médias a réagi à ce tweet en allant dans le même sens : l'ancien intérieur Channing Frye.

"Je suis heureux de ne pas être le seul à le remarquer ! Il n'y a littéralement aucune passion pour gagner ou même réussir des actions gagnantes !"

L'avis des médias et des consultants intéresse sans doute peu James Harden. Il a déjà surmonté des périodes difficiles. Celle-ci est en revanche un peu particulière, puisque sans intérieur dans l'effectif et avec Russell Westbrook à ses côtés, le MVP 2018 est dans une configuration tout à fait inédite pour lui. Charge à lui de contribuer autant que possible à sortir les Rockets de cette mauvaise passe.