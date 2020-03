James Harden est un peu à fleur de peau en ce moment. La star des Houston Rockets se sent un peu obligée de répondre aux critiques et aux doutes autour de son jeu et de son efficacité. Les choses avaient commencé la semaine dernière, lorsqu'il avait clairement mal pris la blague de Giannis Antetokounmpo sur le fait qu'il ne faisait pas de passes. Le "Bearded One" avait rétorqué qu'il aimerait bien n'avoir qu'à courir, faire 2,10 m et dunker", comme le "Greek Freak".

Alors que l'ultra small ball de Mike D'Antoni rencontre ses premiers vrais obstacles avec deux défaites de suite contre les New York Knicks et la nuit dernière contre les Los Angeles Clippers, James Harden se moque d'être supposément ciblé en défense et a de nouveau voulu afficher sa confiance en lui... et son agacement dans des propos recueillis par Tim MacMahon d'ESPN.

"On switche tellement qu'ils sont obligés de cibler quelqu'un. J'ai un temps de jeu tellement élevé qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent exploiter ma présence. Franchement, ça n'a pas marché jusque-là. Venez essayer votre merde, ça ne marchera pas. [...] Je suis un compétiteur, une bête. Quels que soient les stratégies des équipes, on switche tout et elles doivent trouver le moyen de nous attaquer. Ce ne sera jamais parfait. Des gars essayent de scorer sur moi, mais ça fait partie du jeu. La plupart du temps, on va réussir à les stopper et ils arrêteront".

Contre les Clippers, ce n'est pas tellement sur le plan défensif que James Harden et les Houston Rockets ont péché. Le MVP 2018 a vécu une nuit apocalyptique au niveau de l'adresse extérieure, le facteur à travers lequel ils "vivent et meurent", comme le veut l'expression consacrée. Harden a shooté à 0/8 à 3 points. Ses camarades à 7/42.