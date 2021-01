James Harden va être tradé rapidement à Brooklyn ou Philadelphie !

Sam Amick de The Athletic et Adrian Wojnarowski d'ESPN confirment. James Harden ne devrait plus porter le maillot des Houston Rockets et les choses vont aller très vite. Selon les deux insiders, les Brooklyn Nets et les Philadelphie Sixers vont passer à l'attaque dans les prochaines heures dans l'espoir de finaliser un deal.

Brooklyn aurait déjà prévu d'hypothéquer une partie de son avenir en envoyant une armée de premiers tours de Draft pour convaincre les Rockets de plier. Pour les Sixers, c'est un peu plus incertain mais les packages proposés seront forcément révélés sous peu également.

Il semble évident que Houston voudra inclure Ben Simmons dans l'opération. Il se dit que les Texans souhaiteraient également inclure le rookie Tyrese Maxey dans l'opération. Les Sixers, qui ont très bien démarré la saison et sont en tête de la Conférence Est, seront-ils prêts à lâcher l'Australien ?

James Harden, un véritable coup de pression derrière sa gueulante ?

Stephen Silas, le coach de Houston, a lui indiqué que James Harden ne s'était pas entraîné ce jour, en accord avec le front office et le staff des Rockets. Ses déclarations de la veille, au sortir d'une défaite contre les Lakers, étaient annonciatrice d'un chambardement imminent. Le MVP 2018 avait expliqué que la relation entre les Rockets et lui était irréparable et qu'il avait tout donné pour cette franchise.

En tout cas, restez connectés, tout ça est imminent !