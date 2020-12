James Harden encore aperçu au strip club et privé du début de saison ?

James Harden va-t-il seulement porter le maillot des Houston Rockets cette nuit, pour leur entrée dans la saison NBA ? Alors qu'il est censé être en action la nuit prochaine à domicile face à Oklahoma City, le MVP 2018 aurait été aperçu mardi dans un strip club de Houston, en train d'enfreindre les recommandations de la ligue concernant la lutte contre le Covid-19.

Une vidéo, apparemment filmée en sortie d'entraînement, montre James Harden avec des amis, sans masque, et dans une salle où avait lieu un regroupement de personnes. La NBA avait pourtant préconisé que les joueurs ne fréquentent ni bars, ni boîtes de nuit et ne se rassemblent pas à plus de 15 personnes dans quelque établissement que ce soit. Cette soirée sur le thème de Noël où il s'est échangé des cadeaux clinquants avec ses convives, n'entre clairement pas dans le cadre.

DEVELOPING: A mask-less James Harden received Christmas gifts at a strip club in Houston on Tuesday night, defying the NBA’s Covid-19 rules. Rockets’ 2020-21 season tips off TODAY, Wednesday, Dec. 23 vs. OKC 😳 Thoughts? 🤔@balldntlie pic.twitter.com/LxRUNANS8c — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) December 23, 2020

James Harden s'embrouille avec un coéquipier, bonne ambiance à Houston

La logique voudrait que Harden ne soit pas en mesure de jouer contre le Thunder. On attend des nouvelles à ce sujet dans les prochaines heures. On peut évidemment se demander si ce relâchement - euphémisme - n'est pas la conséquence directe du début de semaine maussade qu'il a vécu à l'entraînement.

Shams Charania de The Athletic relatait en effet mardi que James Harden s'était déjà accroché avec plusieurs coéquipiers à l'entraînement, notamment le rookie arrivé d'Australie Jae'Sean Tate. Dans le même temps, plusieurs équipes restent à l'affût le concernant, avec un intérêt que l'on dit prononcé de la part de Boston, Toronto, Denver et Philadelphie.