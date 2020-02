"En gros, on a essayé de servir quiconque était défendu par James Harden. Il est celui contre lequel on pensait avoir une chance de marquer des paniers".

Voilà ce qu'a expliqué Giannis Antetokounmpo au sortir du All-Star Game 2020 à Chicago, perdu par la team qu'il avait mise en place après la Draft face à la Team LeBron. Sur le papier, c'était plutôt une bonne idée. James Harden n'est pas ce que l'on appelle communément un "bon" défenseur. Alors alimenter des stars capables de lui scorer sur la truffe à volonté semblait être une bonne approche. Sauf que le barbu en chef des Houston Rockets est un défenseur au poste assez sous-coté lorsqu'il y met du sien.

Pascal Siakam, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo ont essayé de le pilonner dès qu'ils ont pu. Résultat : zéro point inscrit par les trois hommes sur les possessions durant lesquelles James Harden était le défenseur principal.

Voilà qui va peut-être donner des idées à Mike D'Antoni ou au moins l'envie de faire en sorte d'impliquer un peu plus sa superstar sur ce plan à l'avenir.

On a encore en mémoire les "highlights" défensifs de James Harden il y a quelques années. C'était quand même quelque chose en termes d'absence totale d'efforts...

Giannis in his post-game availability: "Basically we were trying to find whoever James Harden was guarding. That's who we thought we would have an opportunity to score on."

— Clevis Murray (@ClevisMurray) February 17, 2020