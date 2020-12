Les chances que James Harden finisse la saison à Houston semble minces. Mais face à la difficulté de ses prétendants à matérialiser des offres satisfaisantes pour les Rockets, le MVP 2018 risque d'être là encore quelques semaines, pour ne pas dire plus. Tant mieux, car cela va lui donner la possibilité de jouer avec de nouvelles têtes et de voir si son style est davantage compatible avec les leurs qu'avec celui de certains de ses anciens camarades.

Lors du premier match de Houston la nuit dernière, contre Portland, Harden a claqué 44 points et 17 passes, épatant la galerie et ceux qui pensaient le voir transpirer du foie gras et de la bûche. Harden n'a pas tenu les Blazers en joue tout seul. Parmi ses coéquipiers du jour les plus inspirés, la nouvelle recrue Christian Wood a fait forte impression.

Avec 31 points, 13 rebonds et 3 passes à 14/22, l'intérieur débarqué il y a quelques semaines via la free agency a confirmé sa bonne pré-saison et sa saison 2019-2020 prometteuse avec Detroit. Dans un groupe où ne figuraient ni John Wall, ni DeMarcus Cousins, ni Eric Gordon, il est très encourageant de voir que Wood est capable de monter en régime pour épauler le franchise player (pour le moment) offensivement.

James Harden met le feu et rappelle qu'il n'est pas n'importe qui

James Harden lui-même a reconnu que la prestation de son nouveau camarade l'avait impressionné.

"Il est très polyvalent et c'est un excellent finisseur. Christian fait plein de choses très bien. Ce soir, il m'a mis en valeur. On verra jusqu'où on pourra aller en termes d'alchimie", a expliqué Harden sur ESPN.

Au final, Christian Wood pourrait être une version un peu différente - plus fort en attaque, moins fort en défense - d'un coéquipier avec lequel James Harden s'entendait bien sur et en dehors du terrain : Clint Capela. Si cela peut au moins lui permettre de passer les prochains mois à Houston sans qu'il y ait une ambiance délétère à chaque entraînement, ce sera toujours ça de gagné.