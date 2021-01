James Harden : son maillot échangé contre un car wash, gros BBQ en vue

Comme à chaque fois qu'un joueur marquant de la ligue ou d'une franchise s'en va, on aura droit à des réactions de dépit un peu disproportionnées. A Houston, une ville que James Harden vient de quitter après avoir boudé pendant des semaines, Sean Qureshi, le propriétaire d'un car wash est déjà en train de recueillir tous les maillots floqués au nom du MVP 2018, comme il l'a raconté à TMZ. En échange, il offre même un lavage de véhicule gratuit. Jusque-là, tout va bien.

C'est plutôt le projet final de Qureshi qui est un peu plus grinçant.

Les fans intéressés par le "projet" ont déjà commencé à se rendre dans ce car-wash et Qureshi espère attirer au moins 50 personnes.

https://t.co/mtdCANe3Ji.Wash is saying #ByeFelicia to @JHarden13 !!!

Bring you #13 jersey for a free car wash.

The father-son duo who own the biz said they are major @HoustonRockets fans and are heartbroken #JamesHarden gave up on Houston. pic.twitter.com/NzQ17OhTj2

