James Harden : Miami revient fort et serait prêt à lâcher Tyler Herro

En entendant et lisant ces derniers jours que le Miami Heat n'était pas du tout d'humeur à inclure Tyler Herro dans une transaction pour James Harden, on commençait à se dire que Pat Riley était peut-être un peu trop amoureux de son jeune arrière. La raison semble avoir un peu repris le dessus. Selon Barry Jackson du Miami Herald, Herro n'est pas intouchable et il y a bien un fort intérêt mutuel entre le Heat et James Harden.

Jusqu'ici, ce sont les Philadelphie Sixers qui tenaient la corde. Sauf qu'en l'absence logique de Joel Embiid ou Ben Simmons dans un éventuel package, les Sixers n'ont pas de jeune joueur avec le potentiel de Tyler Herro. L'ancien joueur de Kentucky a été déterminant dans le superbe parcours des Floridiens jusqu'en Finales NBA la saison dernière. Houston recherchant un jeune joueur capable de devenir incontournable en NBA pour les années à venir, ainsi que des picks et possiblement un ou deux contrats intéressants - pour le Heat on pourrait penser à Duncan Robinson et Kendrick Nunn - Miami semble passer en pole position dans ce dossier.

Pourquoi personne ne veut de James Harden

Lors des playoffs 2020, Tyler Herro tournait à 16 points, 5.1 rebonds et 3.7 passes sur 21 matches. A 20 ans, ses 48 paniers à 3 points inscrits en playoffs lui ont permis de devenir le rookie le plus prolifique en la matière de toute l'histoire de la post-saison NBA.

Il y a quelques jours sur ESPN, Jimmy Butler avait expliqué qu'il considérait James Harden comme un ami et qu'il espérait simplement le voir heureux, où qu'il atterrisse. Le bonheur se trouve peut-être du côté de South Beach pour le MVP 2018, comme pour d'autres stars en quête d'identité avant lui.