James Harden réalise une mise en garde avant une possible reprise

A l'arrêt depuis le 11 mars dernier en raison de l'épidémie du coronavirus, la NBA se dirige doucement vers une reprise. En effet, les dirigeants de la Ligue étudient sérieusement la possibilité d'une fin de saison dans une bulle à Disney. Il se murmure même que la compétition pourrait reprendre avant la fin du mois de juillet. Une information crédible puisque les joueurs ont réclamé entre 2 et 4 semaines de préparation. Cependant, à l'image de James Harden, plusieurs acteurs de la Ligue tiennent à prendre un maximum de précaution. Ainsi, l'arrière des Houston Rockets a tenu à réaliser une mise en garde.

"Je veux attendre de voir l'épidémie se calmer au maximum. Pour une reprise, je veux me sentir en sécurité. Bien sûr, j'ai envie que ce soit divertissant pour les fans et les joueurs ont envie de reprendre la compétition. Et dès qu'une solution est possible, je suis prêt à aller sur les parquets. Je pense que la majorité des joueurs pensent de la même façon", a commenté James Harden pour CNBC.

Un discours dans la lignée de celui de Chris Paul, patron du syndicat des joueurs. Les stars de la NBA, comme LeBron James, ont une envie absolue de reprendre, mais refusent de prendre des risques inconsidérés.