Les Sixers sur James Harden : juste du bluff pour plumer les Nets ?

Les Philadelphia Sixers étaient persuadés qu’ils allaient récupérer James Harden. Au point où ils avaient même annoncé à Ben Simmons, l’un des deux visages de l’organisation depuis quatre ans, de se préparer à un transfert. Mais les Houston Rockets ont finalement envoyé leur MVP aux Brooklyn Nets, où il brille déjà.

Voilà Daryl Morey et ses assistants la queue entre les jambes (quelle expression incroyable), bredouilles et contraints de recoller les morceaux avec l’Australien, pas passé loin du transfert alors que son GM jurait dans la presse qu’il n’allait pas l’échanger.

Alors peut-être pour éviter de perdre la face, voilà qu’une nouvelle rumeur fait irruption sur la toile : selon les sources de The Athletic, les Sixers auraient agi principalement dans le but de faire monter les enchères pour Harden. Une manière de pousser Brooklyn, un adversaire direct, à lâcher le plus d’atouts possibles. Afin que leur concurrent se renforce, certes, mais tout en zigouillant une partie de son effectif.

Mouais… ça nous paraît très, très, très peu probable quand même. Parce que il vaut mieux avoir James Harden avec que contre soi. Et même si les Nets perdent des cadres, ils en sortent gagnants en faisant venir une superstar de plus. On doute aussi que Morey ait eu envie de faire un cadeau à ses anciens employeurs des Rockets en faisant tout pour que Houston récupère le gros lot.

Ça ressemble juste à une info bidon balancée auprès des journalistes pour tenter de convaincre Ben Simmons qu’il est toujours désiré.

