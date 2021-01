Le moment où James Harden a cessé de croire aux Rockets

James Harden n’a pas attendu le départ de Daryl Morey, ni la demande de transfert formulée par Russell Westbrook pour tirer un trait sur les Houston Rockets. En réalité, le MVP voulait quitter la franchise texane dans la foulée de l’élimination au second tour des playoffs. Pour lui, dès ce moment-là, le constat était clair :

« J’avais le sentiment que nous n’avions aucune chance [de gagner] », confie l’intéressé pour expliquer ses envies de rejoindre les Brooklyn Nets.

La priorité du barbu reste de décrocher un titre, lui qui a disputé les finales NBA en 2012 (avec le Thunder) mais qui n’y est plus retourné depuis. C’est compréhensible à 31 ans. Il veut être dans la meilleure position possible pour aller au bout. Et aux Nets, avec Kevin Durant et Kyrie Irving, il est mieux entouré que jamais.

Les rumeurs à son sujet ne sont sorties qu’en novembre mais son transfert serait donc dans les tuyaux depuis septembre au moins. D’ailleurs Caris LeVert, nouveau joueur des Indiana Pacers qui s’est lui aussi exprimé sur le trade, a avoué que les Nets l’ont prévenu dès l’été qu’il pourrait être échangé contre James Harden.

