James Harden : le GM explique pourquoi les Rockets ont choisi cette offre

Les Houston Rockets ont finalement exaucé le souhait de James Harden en le transférant aux Brooklyn Nets, comme il l’avait demandé au courant du mois de novembre. Les Texans voulaient essayer de le convaincre de rester mais l’ex-MVP ne faisait clairement pas d’effort. Sa tête était déjà ailleurs. Alors ils ont fini par céder. Et dans l’affaire, la franchise a mis la main sur un butin historique.

James Harden, les Nets, les Rockets : Les gagnants et les perdants d’un trade massif !

Le GM Rafael Stone a déniché quatre choix de drafts non protégé, trois des Nets et un des Milwaukee Bucks (envoyé via les Cleveland Cavaliers) en plus de Victor Oladipo, Rodions Kurucs et Dante Exum. Mais avec aussi quatre droits de swap ! Lourd. Mais les Rockets n’ont pas réussi à dénicher le jeune talent très prometteur qu’ils espéraient.

Pourtant, ils pouvaient sans doute obtenir Ben Simmons, un All-Star atypique de 24 ans, des Philadelphia Sixers. Mais les dirigeants ont priorisé les picks.

« Nous sommes super excités par ce deal parce qu’ils nous donnent de la flexibilité. Les choix de draft, c’est la monnaie qui a le plus de valeur en NBA. Tout le monde les aime et tout le monde en veut », note Stone.

Mais ces picks ne seront peut-être jamais haut placés. Les Nets et les Bucks sont partis pour dominer la ligue pendant quelques années encore. Au mieux, les Rockets hériteront de choix entre la vingtième et la trentième place… mais ce sont les choix de draft plus lointains, peut-être une fois que Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving auront quitté Brooklyn, qui font fantasmer. Parce que leur valeur est inconnue et purement hypothétique.

En revanche, le GM a raison : les picks donnent de la flexibilité. Avec autant de choix de draft, les Rockets peuvent aussi tout simplement essayer de reconstruire une équipe compétitive. En les refourguant contre des bons joueurs. Ils ont plusieurs routes à prendre.