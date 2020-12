Les Rockets demandent le prix fort aux Sixers pour James Harden !

Les Houston Rockets et James Harden sont dans l'impasse. L'ancien MVP ne veut plus jouer pour la franchise texane, même après l'arrivée de John Wall.

James Harden veut toujours se barrer malgré la présence de John Wall

Le barbu a une liste qui contiendrait quatre destinations préférentielles : les Brooklyn Nets, les Milwaukee Bucks, le Miami Heat et les Philadelphia Sixers. Ces derniers tiendraient d'ailleurs la corde. Selon l'auteur et journaliste Yaron Weitzman, les Rockets demanderaient justement le prix fort aux Sixers en cas de transfert de James Harden. Ils réclameraient trois tours de draft en plus de Ben Simmons.

Re: Sixers-Harden negotiations: I'm told the Rockets have asked the Sixers for 3 first round picks in addition to Ben Simmons. As many others have reported, the Sixers so far have been unwilling to include Simmons in any proposals. — Yaron Weitzman (@YaronWeitzman) December 14, 2020

Difficile de jauger la véracité de la source. Les trois picks correspondent à ce que les Bucks ont cédé pour faire venir Jrue Holiday. C'est peut-être simplement de la spéculation plus qu'une vraie information. Mais en même temps, c'est crédible. Houston voudrait un jeune prometteur et des picks en échange de sa superstar. Et vu le passif entre les Rockets et Daryl Morey, le nouveau GM de Philly, on imagine que les Texans ne feront aucun cadeau à Philly.

Néanmoins, on voit très mal la franchise de Pennsylvanie lâcher autant d'assets. Les Sixers refuseraient d'ailleurs d'inclure Simmons dans les négociations pour l'instant. S'ils veulent Harden, ils n'auront probablement pas le choix. Mais si les Rockets, à l'inverse, veulent en finir avec le dossier, ils n'auront peut-être pas le choix non plus que d'accepter une contrepartie moins conséquente.

Pourquoi personne ne veut de James Harden