Même en faisant la fête et la tête, James Harden devrait rejouer

James Harden ne veut plus jouer pour les Houston Rockets mais, pour l’instant, il n’a pas vraiment le choix. Sa franchise ne trouve pas de transferts intéressants malgré une liste de destinations potentielles de plus en plus élargie par la star.

Deux nouvelles destinations réclamées par James Harden !

En attendant, le barbu fait la tête, fait la fête en sortant dans des clubs, et s’embrouille avec certains coéquipiers à l’entraînement. N’empêche qu’il devrait quand même tenir son rang lors du premier match de sa franchise contre les Portland Trail Blazers demain.

Les Rockets auraient déjà dû jouer contre le Thunder mercredi soir. Mais avec deux tests positifs au COVID-19 dans l’effectif – aucun des deux n’étant lié à Harden – et plusieurs cas contact, les Texans n’avaient plus assez de joueur disponible pour prendre part à la rencontre. Une chance pour l’ex-MVP qui a esquivé une retenue sur salaire.

« Si le match avait eu lieu, on lui aurait pris une partie de sa paye », assure Adam Silver en faisant référence au fait que James Harden avait violé le protocole sanitaire mis en place par la ligue. « Il a eu de la chance d’une certaine manière. »

Le commissionnaire n’a pas souhaité sanctionner plus lourdement le joueur (qui a écopé d’une amende de 50 000 dollars) expliquant qu’il s’agit de la « première infraction » et en rappelant que « c’est Noël. »

Eric Gordon rejoint John Wall et DeMarcus Cousins en quarantaine

James Harden avait été aperçu dans une soirée privée, sans masque, alors que la NBA interdit les sorties en club et les événements réunissant plus de 15 personnes cette saison.

Mais bon, la star devrait donc quand même tenir son rang contre Portland en cas de test négatif au COVID-19. Harden avait déjà contracté le virus l’été dernier.