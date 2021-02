Les deux plus gros pourvoyeurs de triple-doubles en NBA, James Harden et Russell Westbrook, sont déjà dans les livres d'histoire de leur nouvelle équipe.

James Harden et Russell Westbrook n'ont pas réussi à jouer ensemble à Houston et l'expérience a été un échec. Pour autant, leur dynamique dans leurs deux nouvelles équipes est excellente. Harden est le chef d'orchestre des Brooklyn Nets et le membre le plus en vue du trio avec Kevin Durant et Kyrie Irving ces derniers temps, au sein d'une équipe qui grimpe les échelons à l'Est. Westbrook, lui, a mis un peu de temps à s'adapter, mais les Wizards ont récemment gagné 5 matches de suite et semblent prêts à cravacher pour aller se battre pour la 8e place à l'Est.

Une preuve que James Harden et Russell Westbrook sont déjà en train de marquer l'histoire de leur nouvelle franchise ? Leur place dans le classement des triple-doubles des Nets et des Wizards. Tout et facile à relativiser et on peut se dire que l'époque se prête plus aux triple-doubles et les a presque banalisés. Ou que les Wizards n'existent que depuis 1997. En attendant, après seulement quelques matches chacun avec Brooklyn et Washington, les deux anciens camarades sont deuxièmes au nombre de triple-doubles sous le maillot de leur franchise.

James Harden en affiche déjà 7 en 19 matches. De quoi lui permettre de devancer Shawn Bradley (5 triple-doubles), Kenny Anderson (5) et Vince Carter (4). Seul Jason Kidd, complètement intouchable pour le moment (61), devance évidemment Harden, mais avec 7 saisons chez les New Jersey Nets.

Russell Westbrook a disputé 21 matches avec Washington pour le moment et a déjà enregistré 8 triple-doubles. Assez pour être devant John Wall (7), Wes Unseld (7) et Chris Webber (6). Darrell Walker est le leader all-time pour les Wizards, mais ses 15 TD ne devraient pas tenir bien longtemps...

Quoi qu'on pense de l'efficacité de James Harden et Russell Westbrook dans les rencontres qui comptent vraiment, on ne peut pas nier que les MVP 2017 et 2018 sont des extraterrestres à leur manière.