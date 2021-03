James Harden vs Antoine Walker : petit beef avant la reprise

En cette période calme, rien de tel qu'un petit beef entre un ancien joueur et un joueur actuel. James Harden a déclaré il y a quelques jours que Antoine Walker n'était pas assez "crédible" pour critiquer ses performances ou son style de jeu. L'ancien joueur des Boston Celtics lui a répondu dans l'émission First Things First, en lui rappelant qu'il n'était quand même pas le premier venu...

"Commençons par la crédibilité. J'ai joué 12 ans en NBA, j'ai été 6e pick de Draft et j'ai tourné à 17.5 points et 7 rebonds de moyenne. J'ai gagné un titre avec le Heat, un championnat universitaire avec Kentucky, j'ai été trois fois All-Star et ai été l'un des premiers à avoir ma chaussure signature chez Adidas. J'ai aussi été en couverture d'un jeu vidéo d'EA Sports. Je sais que James Harden est arrivé dans la ligue en 2009 et que c'était ma dernière année en NBA. Donc peut-être qu'il a oublié. Mais en fait, je suis beaucoup trop qualifié pour donner un avis sur James Harden. Je lui dis ceci : ne dis jamais que je ne suis pas qualifié pour donner mon avis sur le basket".

James Harden est-il déjà en train de marquer l'histoire des Nets ?

Antoine Walker a quand même tenu à ce que l'on sache qu'il n'avait rien contre Harden en premier lieu.

"James Harden sera un membre du Hall of Fame du premier coup. C'est l'un des plus grands arrières de son temps. Après, si vous me demandez si je miserai le futur d'une équipe sur lui, je vous réponds non. Il ne m'a pas montré qu'il pouvait plier l'affaire dans les grands moments. Maintenant, il joue avec des futurs membres du Hall of Fame comme lui, et il joue extrêmement bien avec les Nets".

L'attitude et la manière de jouer de James Harden sont effectivement impossibles à critiquer depuis qu'il porte le maillot de Brooklyn. En l'absence de Kevin Durant, on pourrait même affirmer que ses prestations sont dignes de celle d'un candidat au MVP...