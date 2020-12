Il ne s'agit pas d'un secret, James Harden souhaite quitter les Houston Rockets. Déçu, l'arrière ne veut plus jouer pour la franchise texane et a même refusé une prolongation de son bail avec un salaire annuel record : plus de 50 millions de dollars ! Dans un premier temps, il a ainsi été pisté par les Brooklyn Nets et les Philadelphia Sixers.

Mais avec la rumeur de son potentiel départ qui a circulé dans la NBA, d'autres franchises ont commencé à s'intéresser à ce dossier. Et selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les Golden State Wariors ont notamment contacté les Rockets afin de tâter le terrain concernant un potentiel trade d'Harden.

Visiblement, ce coup de fil a été passé un peu avant la blessure sérieuse de Klay Thompson. La franchise californienne avait donc le projet de former un Big Three composé de Stephen Curry, Harden et donc Thompson. On peut imaginer que les Dubs étaient prêts à sacrifier Andrew Wiggins et le #2 pick de la Draft NBA (qui est devenu James Wiseman) pour monter un éventuel deal.

The Warriors made a call for James Harden to try to create a Curry-Klay-Harden trio before the injury. 🤯

James Harden : Houston abdique, un transfert dans les prochains jours ?

Mais visiblement, malgré cette potentielle offre, les Warriors n'avaient pas les arguments pour séduire les Rockets. Pour rappel, les Texans réclament une star pour accepter de laisser filer Harden. Et sans surprise, Golden State n'avait pas l'intention de mettre Curry ou Thompson dans la balance.

Les discussions ne sont donc pas devenues sérieuses entre les deux formations. Pour autant, cela prouve que les Warriors n'avaient pas peur de passer à l'offensive pour récupérer une superstar supplémentaire. Un élément intéressant, notamment pour l'avenir avec notamment la situation de Giannis Antetokounmpo. Pour rappel, le Greek Freak se trouvera en fin de contrat avec les Milwaukee Bucks en 2021.

De son côté, Houston n'a pas l'intention de se précipiter sur le dossier James Harden. L'arrière reste sous contrat jusqu'en 2022 et il faudra donc une proposition XXL pour permettre un trade. Une affaire à suivre pendant les prochaines semaines...