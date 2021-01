Pour les Warriors, il y avait un prospect plus talentueux que James Wiseman…

Les Golden State Warriors avaient le sentiment que James Wiseman était ce qu'il leur fallait pour leur effectif sans être le plus prometteur de la cuvée.

Quatre fois finalistes et trois fois sacrés entre 2015 et 2019, les Golden State Warriors se sont soudainement retrouvés avec le deuxième choix de la dernière draft. Une situation peu probable pour une équipe qui compte encore Stephen Curry, Klay Thompson ou Draymond Green dans ses rangs. Avec un dilemme : garder le pick ou le conserver ? Prendre le meilleur joueur disponible ou celui qui colle le mieux à l’effectif ?

Les Californiens ont visiblement opté pour la dernière solution en sélectionnant James Wiseman. En effet, selon l’insider Marcus Thompson, toujours très bien renseigné quand il s’agit des Warriors, la franchise voyait LaMelo Ball comme le prospect le plus talentueux. « Mais le choix de Wiseman avait plus de sens niveau fit », précise le journaliste.

Il ajoute aussi que les Warriors étaient tout de même très intrigués et intéressés par le potentiel de l’intérieur. Les premières semaines de la saison laissent penser qu’ils ont pris une bonne décision. Parce que même si Melo est peut-être le meilleur rookie avec Tyrese Haliburton, James Wiseman n’est pas loin derrière.

Il compile pour l’instant plus de 11 points et 6 rebonds à 48% aux tirs et 40% à trois-points.

James Wiseman, un baptême du feu très prometteur