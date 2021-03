James Wiseman, source de tensions aux Warriors ?

Les Golden State Warriors sont à un carrefour de leur Histoire. Et donc face à un dilemme. D’un côté, ils peuvent encore compter sur un Stephen Curry de 33 ans qui semble encore à son apogée. De l’autre, ils disposent d’atouts importants pour façonner la franchise de demain. Dont le jeune pivot James Wiseman, deuxième choix de la dernière draft.

Champions à trois reprises entre 2015 et 2019, les Warriors ne figurent plus vraiment parmi les candidats au titre mais le retour de Klay Thompson la saison prochaine leur permet de rêver d’une nouvelle campagne de playoffs enivrante. Les dirigeants pourraient surfer sur des assets comme Wiseman ou le pick des Minnesota Timberwolves (protégé top-3 en 2021) pour essayer de faire venir du renfort. Sauf qu’ils sacrifieront leur futur du même coup…

Alors la franchise essaye de jouer sur les deux tableaux à la fois. Elle tient à rester compétitive tout en cherchant à développer son intérieur. Mais le rookie, relégué sur le banc après avoir été titulaire, ne joue pas assez au goût de plusieurs membres de l’organisation. La journaliste Ramona Shelburne fait état de divisions en interne sur le sujet. Certains aimeraient que James Wiseman passe plus de temps sur les parquets pour apprendre de ses erreurs. Pour l'instant, il joue à peine plus de 20 minutes pour 11 points et 6 rebonds de moyenne. En revanche, d’autres dirigeants/coaches veulent maximiser les années restantes de Curry au sommet.

On peut penser que Steve Kerr fait partie de ceux qui veulent gagner maintenant. Parce qu’il le doit à Steph, à Klay, à Draymond Green, etc. Joe Lacob, le propriétaire, est moins sentimental. Il se vante souvent d’avoir une franchise qui a des années lumières d’avance sur le reste de la concurrence. S’il croit vraiment en Wiseman, il veut le voir se développer le plus vite possible. Il sera intéressant de voir quel impact ces tensions peuvent avoir sur les Warriors dans les prochains mois. Comme quoi, un club se porte vraiment bien uniquement quand il gagne.

