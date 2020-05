Jared Dudley : « Chaque équipe a son Dennis Rodman »

Le plan de la NBA se précise de plus en plus : un gigantesque campus, à Orlando ou Las Vegas, avec hôtels, salles de sports et restaurants, pour accueillir plusieurs équipes et ainsi disputer des playoffs au même endroit. Le but : finir la saison en cours et sacrer un champion. Mais il y a quelques a priori qui sont faux à propos de cette formule. Jared Dudley a tenu à les casser. Il insiste sur un point : les joueurs auront l’autorisation de quitter la « bulle » quand ils le souhaitent.

« Ce sera autorisé. Par contre, si vous partez et que vous revenez avec le COVID-19, vous ne pourrez pas jouer », prévient le vétéran des Lakers. « Chaque équipe à son Dennis Rodman. Juste sans les cheveux bleus ou verts. Il y a toujours un marginal. Un gars qui rend le risque. »

On sent qu’il y aura de sacrées histoires à raconter si la NBA finit vraiment sa saison au sein d’une « bulle »… En tout cas, Jared Dudley a prévenu : les Lakers vont tout faire pour maintenir leurs meilleurs joueurs au même endroit afin de ne prendre aucun risque.